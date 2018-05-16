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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Депутати перенесли розгляд законопроекту про трансплантологію

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Депутати почали розгляд у другому читанні важливого закону про трансплантологію. Через те, що дуже багато правок до законопроекту, і в залі недостатня кількість депутатів, сьогодні його ухвалювати не будуть. Кажуть, що зроблять це завтра, у четвер, 17 травня.

Про це повідомила кореспондентка в ефірі 24 Каналу.

Суть цього закону погягає в тому, що Україна прийде до світової практики. Депутати мають дати дозвіл, аби можна було трасплантувати органи з тіла загиблої людини за її згодою.

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"Людина повинна надати попередню згоду на те, щоб у неї вилучили органи", – наголосила Ольга Богомолець.

Богомолець також додала, що якщо людина самостійно не ухвалить рішення при житті, то якщо з нею щось станеться, то рішення за неї зможуть прийняти її найближчі родичі.

На думку експертів, в Україні від нещасних випадків помирає 3 тисячі людей, які, натомість, могли б врятувати 10 тисяч життів.

Теги: Новини України Новини політики Законопроект Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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