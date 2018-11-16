Депутаты подрались из-за премьера и попали на видео

Депутаты устроили массовую драку в парламенте Шри-Ланки. Драка началась после слов спикера Кару Джаясурьи. Он заявил, что из-за вынесения вотума недоверия премьер-министру Махинда Раджапаксе, у страны больше нет ни парламента, ни главы правительства.

Об этом сообщило издание The Independent.

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В общем драка продолжалась около 20 минут, в ней участвовали более двух десятков человек. Раджапакса драки ушел, а его помощники поливали водой депутатов продолживших нарушать порядок.

Парламент Шри-Ланки вынес вотум недоверия премьер-министру 14 ноября.

Правительственный кризис в стране продолжается с октября. Тогда президент страны Майтрипала Сирис сместил премьер-министра Ранила Викремесингхе и назначил своего сторонника Раджапаксу. Позже глава государства распустил парламент и приказал привести новые выборы для преодоления кризиса. Однако Верховный суд приостановил действие указа до рассмотрения обращений о его неконституционности.