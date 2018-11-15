18:30
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Бешеный" енот, который перепугал целый город в США, оказался пьяным

      124 Читати новину українською
      "Бешеный" енот
      "Бешеный" енот / Фото из открытых источников

      В Соединенных Штатах полиция "арестовала" подозреваемого в бешенстве енота. Впрочем, после того, как была установлена истинная причина странного поведения животного – его вывезли в лес и отпустили на волю.

      Об этом сообщил новостной портал Нью-Йорка NYdailynews.

      Читайте также: На концерт американца в лесу пришло 20 енотов: забавное видео

      В американском городе Милтон взволнованные граждане вызвали полицейских, чтобы те спасли от якобы бешеного животного. Правоохранители установили, что енот смаковал яблоки, которые уже забродили, в результате чего опьянел и начал вести себя неадекватно. В конце концов, енота, которому даже дали имя – Даллас, отпустили в привычную ему лесную среду.

      После инцидента полиция штата Западная Вирджиния опубликовала на своей странице в Facebook обращение к гражданам.

      Если вы видите необычного или дезориентированного енота не подходите к нему. Он действительно может быть больным. Поэтому звоните нам и мы обо всем позаботимся,
      – говорится в сообщении.

      Также в обращении отмечено, что случаи с подозрительными и якобы бешеными енотами, которые разгуливают улицам городов, действительно участились.

      Смотрите видео с примером подозрительного поведения енота:

      К слову, в США проблема со странным поведением енотов – не нова. Например, летом 2018 годав Миннесоте енот-экстремал забрался на одну из самых высоких зданий города и стал героем сети. Ведь карабкался к вершине небоскреба почти 20 часов. А весной в городе Янгстаун, штат Огайо, жители встревожились из-за большого количества енотов, которые вели себя "как зомби" – становились на задние лапы и скалили зубы. В том случае животные оказались действительно больными, поэтому подлежали эвтаназии.

      Напомним, случаи с енотами, которые вели подозрительно или агрессивно, фиксировали и в Украине. Например, в феврале 2018 года украинские пограничники обнаружили на пункте пропуска "Николаевка", что в Черниговской области, енота, который вел себя агрессивно и бросался на людей. Животное пришлось обезвредить.

      Теги: Новости США мир животных Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      сегодня , 18:00 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      Олександр Бевза 70
      Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      сегодня , 17:00 Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      Юрій Бутусов 262
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сегодня , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 421
      Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      сегодня , 14:00 Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      Павло Казарін 447
      Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      сегодня , 13:00 Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      Тетяна Мартинюк 525
      На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
       1 апреля 2016 , 16:10 90
      Появилось фото захваченных накануне террористов
       28 июня 2016 , 09:35 2
      Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
       31 мая 2016 , 08:40
      Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
       12 февраля 2016 , 14:44
      Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
       26 мая 2016 , 04:19
      Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
       16 апреля 2016 , 13:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук