"Бешеный" енот, который перепугал целый город в США, оказался пьяным

В Соединенных Штатах полиция "арестовала" подозреваемого в бешенстве енота. Впрочем, после того, как была установлена истинная причина странного поведения животного – его вывезли в лес и отпустили на волю.

Об этом сообщил новостной портал Нью-Йорка NYdailynews.

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В американском городе Милтон взволнованные граждане вызвали полицейских, чтобы те спасли от якобы бешеного животного. Правоохранители установили, что енот смаковал яблоки, которые уже забродили, в результате чего опьянел и начал вести себя неадекватно. В конце концов, енота, которому даже дали имя – Даллас, отпустили в привычную ему лесную среду.

После инцидента полиция штата Западная Вирджиния опубликовала на своей странице в Facebook обращение к гражданам.

Если вы видите необычного или дезориентированного енота – не подходите к нему. Он действительно может быть больным. Поэтому звоните нам и мы обо всем позаботимся,

– говорится в сообщении.

Также в обращении отмечено, что случаи с подозрительными и якобы бешеными енотами, которые разгуливают улицам городов, действительно участились.

Смотрите видео с примером подозрительного поведения енота:

К слову, в США проблема со странным поведением енотов – не нова. Например, летом 2018 годав Миннесоте енот-экстремал забрался на одну из самых высоких зданий города и стал героем сети. Ведь карабкался к вершине небоскреба почти 20 часов. А весной в городе Янгстаун, штат Огайо, жители встревожились из-за большого количества енотов, которые вели себя "как зомби" – становились на задние лапы и скалили зубы. В том случае животные оказались действительно больными, поэтому подлежали эвтаназии.

Напомним, случаи с енотами, которые вели подозрительно или агрессивно, фиксировали и в Украине. Например, в феврале 2018 года украинские пограничники обнаружили на пункте пропуска "Николаевка", что в Черниговской области, енота, который вел себя агрессивно и бросался на людей. Животное пришлось обезвредить.