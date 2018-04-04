Американцев напугали "зомби"-еноты: фото
В городе Янгстаун в штате Огайо жители встревожились из-за большого количества енотов, которые вели себя как "зомби".
Об этом пишет "Голос Америки".
В частности, люди рассказывали, что еноты становились на задние лапы и вишкирялы зубы.
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Полицейские в Огайо за последнее время вынуждены были евтаназировать 15 подозрительных животных.
В Департаменте природных ресурсов штата объяснили, что поведение енотов напоминает симптомы болезни, которая называется "собачья чумка".
Источник: 24 Канал
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