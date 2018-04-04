Американцев напугали "зомби"-еноты: фото

В городе Янгстаун в штате Огайо жители встревожились из-за большого количества енотов, которые вели себя как "зомби".

Об этом пишет "Голос Америки".

В частности, люди рассказывали, что еноты становились на задние лапы и вишкирялы зубы.

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Полицейские в Огайо за последнее время вынуждены были евтаназировать 15 подозрительных животных.

В Департаменте природных ресурсов штата объяснили, что поведение енотов напоминает симптомы болезни, которая называется "собачья чумка".

ZOMBIE RACCOON? People in #Ohio report seeing them standing up with bared teeth, then falling over almost comatose. But their issue is actually a disease called distemper: https://t.co/dDNh6kwFVI pic.twitter.com/wz7j0oMMwm — KXAN News (@KXAN_News) 3 квітня 2018 р.