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В Испании грузовик со слонами попал в ДТП: фото и видео

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В Испании в ДТП попал грузовик со слонами
В Испании в ДТП попал грузовик со слонами / Фото с Twitter

В юго-восточной части Испании грузовик, перевозивший пять цирковых слонов, попал в ДТП. В результате аварии одно животное погибло.

Инцидент произошел на трассе близ города Альбасете, сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

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Как отмечается, грузовик со слонами врезалась в отбойник. После этого животные вышли на трассу и прогуливались по дороге.

В результате аварии один слон погиб, двое других получили ранения – у них травмированы конечности. Водитель машины не пострадал.

Для поднятия раненых слонов с проезжей части понадобился кран. Из-за этого движение по трассе перекрыли более чем на 2 часа.

Сейчас местная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Теги: мир животных Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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