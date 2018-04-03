В Испании грузовик со слонами попал в ДТП: фото и видео

В юго-восточной части Испании грузовик, перевозивший пять цирковых слонов, попал в ДТП. В результате аварии одно животное погибло.

Инцидент произошел на трассе близ города Альбасете, сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

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Как отмечается, грузовик со слонами врезалась в отбойник. После этого животные вышли на трассу и прогуливались по дороге.

В результате аварии один слон погиб, двое других получили ранения – у них травмированы конечности. Водитель машины не пострадал.

Для поднятия раненых слонов с проезжей части понадобился кран. Из-за этого движение по трассе перекрыли более чем на 2 часа.

Сейчас местная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 квітня 2018 р.

Como es posible que no se hayan prohibido estas practicas en #Espana?



Este ser vivo no ha decidido dedicarse a levantar la patita... Es un animal que debe estar en su habitad y no en un camión con 4 #elefantes más, hacinados.@CambiemosMurcia@PartidoPACMA @StopMaltratoAni pic.twitter.com/3WyJrliNZl — Cambiemos El Palmar (@Cambiemoselpalm) 2 квітня 2018 р.