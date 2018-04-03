В Испании грузовик со слонами попал в ДТП: фото и видео
В юго-восточной части Испании грузовик, перевозивший пять цирковых слонов, попал в ДТП. В результате аварии одно животное погибло.
Инцидент произошел на трассе близ города Альбасете, сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.
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Как отмечается, грузовик со слонами врезалась в отбойник. После этого животные вышли на трассу и прогуливались по дороге.
В результате аварии один слон погиб, двое других получили ранения – у них травмированы конечности. Водитель машины не пострадал.
Для поднятия раненых слонов с проезжей части понадобился кран. Из-за этого движение по трассе перекрыли более чем на 2 часа.
Сейчас местная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Источник: 24 Канал
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