В Іспанії вантажівка зі слонами потрапила у ДТП: фото та відео

У південно-східній частині Іспанії вантажівка, що перевозила п'ять циркових слонів, потрапила у ДТП. Внаслідок аварії одна тварина загинула.

Інцидент стався на трасі поблизу міста Альбасете, повідомляє BBC із посиланням на місцеву поліцію.

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Як зазначається, вантажівка зі слонами врізалась у відбійник. Після цього тварини вийшли на трасу і прогулювалися дорогою.

Внаслідок аварії один слон загинув, двоє інших отримали поранення – у них травмовані кінцівки. Водій машини не постраждав.

Для підняття поранених слонів з проїжджої частини знадобився кран. Через це рух трасою перекрили на понад дві години.

Наразі місцева поліція розслідує обставини ДТП.

Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 квітня 2018 р.

Como es posible que no se hayan prohibido estas practicas en #Espana?



Este ser vivo no ha decidido dedicarse a levantar la patita... Es un animal que debe estar en su habitad y no en un camión con 4 #elefantes más, hacinados.@CambiemosMurcia@PartidoPACMA @StopMaltratoAni pic.twitter.com/3WyJrliNZl — Cambiemos El Palmar (@Cambiemoselpalm) 2 квітня 2018 р.