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В Іспанії вантажівка зі слонами потрапила у ДТП: фото та відео

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В Іспанії у ДТП потрапила вантажівка зі слонами
В Іспанії у ДТП потрапила вантажівка зі слонами / Фото з Twitter

У південно-східній частині Іспанії вантажівка, що перевозила п'ять циркових слонів, потрапила у ДТП. Внаслідок аварії одна тварина загинула.

Інцидент стався на трасі поблизу міста Альбасете, повідомляє BBC із посиланням на місцеву поліцію.

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Як зазначається, вантажівка зі слонами врізалась у відбійник. Після цього тварини вийшли на трасу і прогулювалися дорогою.

Внаслідок аварії один слон загинув, двоє інших отримали поранення – у них травмовані кінцівки. Водій машини не постраждав.

Для підняття поранених слонів з проїжджої частини знадобився кран. Через це рух трасою перекрили на понад дві години.

Наразі місцева поліція розслідує обставини ДТП.

Теги: світ тварин Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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