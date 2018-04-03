В Іспанії вантажівка зі слонами потрапила у ДТП: фото та відео
У південно-східній частині Іспанії вантажівка, що перевозила п'ять циркових слонів, потрапила у ДТП. Внаслідок аварії одна тварина загинула.
Інцидент стався на трасі поблизу міста Альбасете, повідомляє BBC із посиланням на місцеву поліцію.
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Як зазначається, вантажівка зі слонами врізалась у відбійник. Після цього тварини вийшли на трасу і прогулювалися дорогою.
Внаслідок аварії один слон загинув, двоє інших отримали поранення – у них травмовані кінцівки. Водій машини не постраждав.
Для підняття поранених слонів з проїжджої частини знадобився кран. Через це рух трасою перекрили на понад дві години.
Наразі місцева поліція розслідує обставини ДТП.
Джерело: 24 Канал
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