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Американців налякали "зомбі"-єноти: фото

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Єнот
Єнот / Фото з соцмереж

У місті Янґстауну у штаті Огайо мешканці стривожилися через велику кількість єнотів, які поводили себе як "зомбі".

Про це пише "Голос Америки".

Зокрема, люди розповідали, що єноти ставали на задні лапи та вишкіряли зуби.

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Поліцейські в Огайо за останній час змушені були евтаназувати 15 підозрілих тварин.

У Департаменті природних ресурсів штату пояснили, що поведінка єнотів нагадує симптоми хвороби, яка називається "собача чумка".

Теги: Курйозні новини світ тварин Новини США
Джерело: 24 Канал
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