Американців налякали "зомбі"-єноти: фото
У місті Янґстауну у штаті Огайо мешканці стривожилися через велику кількість єнотів, які поводили себе як "зомбі".
Про це пише "Голос Америки".
Зокрема, люди розповідали, що єноти ставали на задні лапи та вишкіряли зуби.
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Поліцейські в Огайо за останній час змушені були евтаназувати 15 підозрілих тварин.
У Департаменті природних ресурсів штату пояснили, що поведінка єнотів нагадує симптоми хвороби, яка називається "собача чумка".
Джерело: 24 Канал
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