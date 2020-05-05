Депутаты попросили Конституционный Суд растолковать им понятие "достойные условия жизни"

Сразу 142 народных депутата обратились в Конституционный Суд с просьбой об официальном толковании определения "достойных условий жизни", которые упоминаются в преамбуле Конституции Украины.

Саме звернення народних депутатів, яке надійшло до Конституційного Суду, розмістилося аж на 10 сторінках. В ньому нардепи просять відкрити конституційне провадження щодо офіційного тлумачення положень абзацу 4 преамбули Конституції України, а саме слів "гідних умов її життя", в системному їх зв'язку із положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п'ятої статті 17 Конституції України.

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Відтак народні обранці просять надати офіційне тлумачення слів "гідних умов її життя" з Конституції в контексті питання: які умови життя людини слід вважати гідними, що є показником гідних умов життя.

У поданні до Конституційного Суду також проситься залучити до участі провадженні главу комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нового представника України в робочій підгрупі ТКГ з гуманітарних питань Галину Третьякову.

Підписалися під цим конституційним поданням 142 народних депутатів від фракції "Слуга народу".