23:56
5 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Депутаты попросили Конституционный Суд растолковать им понятие "достойные условия жизни"

      - Читати новину українською
      Конституція України
      Конституція України / Верховна Рада

      Сразу 142 народных депутата обратились в Конституционный Суд с просьбой об официальном толковании определения "достойных условий жизни", которые упоминаются в преамбуле Конституции Украины.

      Саме звернення народних депутатів, яке надійшло до Конституційного Суду, розмістилося аж на 10 сторінках. В ньому нардепи просять відкрити конституційне провадження щодо офіційного тлумачення положень абзацу 4 преамбули Конституції України, а саме слів "гідних умов її життя", в системному їх зв'язку із положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п'ятої статті 17 Конституції України.

      До слова Скільки українці витрачали на утримання вищих органів влади – шокуючі дані

      Відтак народні обранці просять надати офіційне тлумачення слів "гідних умов її життя"  з Конституції в контексті питання: які умови життя людини слід вважати гідними, що є показником гідних умов життя.

      У поданні до Конституційного Суду також проситься залучити до участі провадженні главу комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нового представника України в робочій підгрупі ТКГ з гуманітарних питань Галину Третьякову.

      Підписалися під цим конституційним поданням 142 народних депутатів від фракції "Слуга народу".

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Слуга народа Верховная Рада Конституция Конституционный суд Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      сегодня , 22:00 Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      Олександр Коваленко
      "Дій вдома": почему в приложении возникают сбои и как это будут исправлять
      сегодня , 18:38 "Дій вдома": почему в приложении возникают сбои и как это будут исправлять
      Світлана Попова