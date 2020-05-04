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      Сколько украинцы тратили на содержание высших органов власти – шокирующие данные

      - Читати новину українською

      Каждый трудоустроенный украинец вынужден тратить в год определенную сумму денег на содержание высших органов власти. В частности, Верховной Рады, Кабинета Министров и Офиса Президента. Во сколько гражданам это обходится – читайте дальше.

      Соответствующие данные обнародовали на сайте "Слово и дело".

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      ► Кабинет Министров 

      Содержание Кабинета Иинистров Украины в 2020 году каждому трудоустроенному украинцу стоит 165 гривен. В общем на Кабмин предусмотрено 2 миллиарда 731,1 миллиона гривен.

      гроші
      Содержание Кабмина в 2020 году с украинца / Фото скриншот с видео

      В 2019 году было дороже – 182 гривны с украинца и 3 миллиарда из государственного бюджета. В 2018 году – 152 гривны с каждого трудоустроенного украинца и 2 миллиарда 484,9 миллиона гривен из бюджета.

      ► Верховная Рада 

      На функционирование Верховной Рады Украины каждый работающий украинец отдал в 2020 году по 120 гривен. В 2019 году потратили 119 гривен, а в 2018 году – 106 гривен.

      утримання органів влади
      Сколько потратил украинец на содержание Верховной Рады / Фото скриншот видео

      ► Офис Президента

      Меньше всего средств идет на офис Президента. В этом году из государственного бюджета выделено 912,4 миллиона гривен, а с каждого работающего украинца – 55 гривен.

      ОП
      Расходы на ОП / Фото скриншот видео

      В 2019 году из госбюджета выделили 945,2 миллиона. С украинца – 57 гривен. В 2018 году государство потратило 1 миллиард 63,9 миллиона гривен, а это 65 гривен с работающего украинца.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Кабинет Министров Украины Деньги Верховная Рада Офіс Президента Новости Украины
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