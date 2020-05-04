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      Скільки українці витрачали на утримання вищих органів влади – шокуючі дані

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      Кожен працевлаштований українець змушений витрачати у рік певну суму грошей на утримання вищих органів влади. Зокрема, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Президента. У скільки громадянам це обходиться – читайте далі.

      Відповідні дані оприлюднили на сайті "Слово і діло".

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      ► Кабінет Міністрів 

      Утримання Кабінету Міністрів України у 2020му році кожному працевлаштованому українцю коштує 165 гривень. Загалом на Кабмін передбачено 2 мільярди 731,1 мільйони гривень.

      гроші
      Утримання Кабміну у 2020 році з українця / Фото скриншот з відео 

      У 2019 році було дорожче – 182 гривні з українця і 3 мільярди з державного бюджету. У 2018 році – 152 гривні з кожного працевлаштованого українця і 2 мільярди 484,9 мільйони гривень з бюджету.

      ► Верховна Рада 

      На функуціонування Верховної Ради України кожен працюючий українець віддав у 2020 році по 120 гривень. У 2019 році витратили 119 гривень, а у 2018 році – 106 гривень.

      утримання органів влади
      Скільки витратив українець на утримання Верховної Ради / Фото скриншот з відео

      ► Офіс Президента

      Найменше коштів іде на Офіс Президента. Цьогоріч з державного бюджету виділено 912,4 мільйони гривень, а з кожного працюючого українця – 55 гривень.

      ОП
      Витрати на ОП / Фото скриншот з відео

      У 2019 році з держбюджету виділили 945,2 мільйони. З українця – 57 гривень. У 2018 році держава витратила 1 мільярд 63,9 мільйони гривень, а це 65 гривень з працюючого українця.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Кабінет Міністрів України Гроші Верховна Рада Офіс Президента Новини України
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