Вєсті.UA: Чуттєві стосунки Коломойського та Портнова. Тимошенко раптово розбагатіла
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 4 травня – Коломойський планує відстоювати своє право на "Приватбанк" з Портновим. Союз їхній дійсно цікавий. Це ніби гонорея закохалась у сифіліс і у них народилась дитина. Декларація Юлії Тимошенко раптово поповнилась на понад 5 мільйонів доларів. Нарешті вона перейде з хот-догів на нормальну їжу.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Усик змінює професію.
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