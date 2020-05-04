Вєсті.UA: Чуттєві стосунки Коломойського та Портнова. Тимошенко раптово розбагатіла

У випуску програми "Вєсті.UA" за 4 травня – Коломойський планує відстоювати своє право на "Приватбанк" з Портновим. Союз їхній дійсно цікавий. Це ніби гонорея закохалась у сифіліс і у них народилась дитина. Декларація Юлії Тимошенко раптово поповнилась на понад 5 мільйонів доларів. Нарешті вона перейде з хот-догів на нормальну їжу.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Усик змінює професію.