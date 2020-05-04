Вести.UA: Чувственные отношения Коломойского и Портнова. Тимошенко внезапно разбогатела

В выпуске программы "Вести.UA" за 4 мая – Коломойский планирует отстаивать свое право на "Приватбанк" с Портновым. Союз их действительно интересен. Это будто гонорея влюбилась в сифилис и у них родился ребенок. Декларация Юлии Тимошенко внезапно пополнилась на более чем 5 миллионов долларов. Наконец она перейдет с хот-догов на нормальную еду.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Усик меняет профессию.