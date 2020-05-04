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      Вести.UA: Чувственные отношения Коломойского и Портнова. Тимошенко внезапно разбогатела

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 4 мая – Коломойский планирует отстаивать свое право на "Приватбанк" с Портновым. Союз их действительно интересен. Это будто гонорея влюбилась в сифилис и у них родился ребенок. Декларация Юлии Тимошенко внезапно пополнилась на более чем 5 миллионов долларов. Наконец она перейдет с хот-догов на нормальную еду.

      Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:

      Усик меняет профессию.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Андрей Портнов Игорь Коломойский Юлия Тимошенко - новости Вести.UA
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