Вести.UA: Чувственные отношения Коломойского и Портнова. Тимошенко внезапно разбогатела
В выпуске программы "Вести.UA" за 4 мая – Коломойский планирует отстаивать свое право на "Приватбанк" с Портновым. Союз их действительно интересен. Это будто гонорея влюбилась в сифилис и у них родился ребенок. Декларация Юлии Тимошенко внезапно пополнилась на более чем 5 миллионов долларов. Наконец она перейдет с хот-догов на нормальную еду.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
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