Скільки заробляє гендиректор "Борисполя": деталі у цифрах
Гендиректор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін від початку 2020 року заробив понад 2 мільйони гривень.
У квітні 2020 року він отримав понад пів мільйона гривень зарплати. 595 500 гривень – така сума вказана у його деклараціях.
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У лютому управлінець задекларував 583 500 гривень зарплати, а в січні – 489 093. Рябікін отримав 7 квітня 311 200 гривень зарплати. 22 квітня – ще додатково 285 267 гривень.
Зарплата Рябікіна за квітень / Скриншот з відео
У березні заробітна плата Рябікіна склала 369 550 гривень. Тобто загалом за два місяці весни він заробив майже 1 мільйон.
За 2 місяці Рябікін заробив майже мільйон гривень / Скриншот з відео
Водночас через карантин щомісяця "Бориспіль" втрачає 380 мільйонів гривень. За словами самого Рябікіна, 70% трудового колективу аеропорту перебуває в режимі вимушеного простою і отримує менше половини зарплати.
Робочий колектив аеропорту отримує менше половини зарплати / Скриншот з відео