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      Сколько зарабатывает гендиректор "Борисполя": детали в цифрах

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      Украинский управленец Павел Рябикин
      Украинский управленец Павел Рябикин / rbc.ua

      Гендиректор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин с начала 2020 года заработал больше 2 миллионов гривен.

      В апреле 2020 года он получил больше полумиллиона гривен зарплаты. 595 500 гривен – такая сумма указана в его декларациях.

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      311 200 гривен зарплаты Рябикин получил 7 апреля. 22 апреля – еще дополнительно 285 267 гривен. В марте заработная плата Рябикина составила 369 550 гривен. То есть всего за два месяца весны он заработал почти 1 миллион.

      В феврале управленец задекларировал 583 500 гривен зарплаты, а в январе – 489 093.

      В то же время из-за карантина ежемесячно "Борисполь" теряет 380 миллионов гривен. По словам самого Рябикина, 70% трудового коллектива аэропорта в режиме вынужденного простоя и получает меньше половины зарплаты. 

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги е-декларирование Зарплата Новости Борисполя
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