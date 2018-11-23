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      Депутаты продолжили льготы владельцам электрокаров

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      В Украине для электрокаров будет действовать льготный режим
      В Украине для электрокаров будет действовать льготный режим / Фото из открытых источников

      В пятницу, 23 ноября. в парламенте проголосовали за изменения в Налоговом кодексе, в частности предусматривающих отмену акцизов и НДС на ввоз электромобилей в Украине.

      Законопроект №9260 поддержало 236 депутатов.

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      Льготный режим для электрокаров как отмена налога на добавленную стоимость (20%) и акцизного истекал 31 декабря 2018 года. Теперь же его продлили до 2022 года.

      Однако по этому закону наоборот повышается акцизный налог на табак, увеличивается рентная плата за пользование недрами и экологический налог.

      Напомним, Верховная Рада в ночь на 23 ноября одобрила госбюджет-2019. Согласно нему растут доходы госбюджета, минимальная зарплата и расходы на оборону.

      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Законодательство Налоги Авто
      Источник: 24 Канал
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