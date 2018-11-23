Депутаты продолжили льготы владельцам электрокаров

В пятницу, 23 ноября. в парламенте проголосовали за изменения в Налоговом кодексе, в частности предусматривающих отмену акцизов и НДС на ввоз электромобилей в Украине.

Законопроект №9260 поддержало 236 депутатов.

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Льготный режим для электрокаров – как отмена налога на добавленную стоимость (20%) и акцизного – истекал 31 декабря 2018 года. Теперь же его продлили до 2022 года.

Однако по этому закону наоборот повышается акцизный налог на табак, увеличивается рентная плата за пользование недрами и экологический налог.

Напомним, Верховная Рада в ночь на 23 ноября одобрила госбюджет-2019. Согласно нему растут доходы госбюджета, минимальная зарплата и расходы на оборону.