Депутати продовжили пільги власникам електрокарів

У п'ятницю, 23 листопада. у парламенті проголосували за зміни до Податкового кодексу, зокрема які передбачають скасування акцизів та ПДВ на ввезення електромобілів в Україну.

Законопроект №9260 підтримали 236 депутатів.

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Пільговий режим для електрокарів – як то скасування податку на додану вартість (20%) та акцизного – спливав 31 грудня 2018 року. Тепер же його подовжили до 2022 року.

Проте за цим законом навпаки підвищується акцизний податок на тютюн, збільшується рентна плата за користування надрами та екологічний податок.

Нагадаємо, Верховна Рада в ніч проти 23 листопада схвалила держбюджет-2019. За ним зростають доходи держбюджету, мінімальна зарплата та витрати на оборону.