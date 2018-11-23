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      Треба приймати закони, а не бухати, – депутат поскаржився на перегар у Верховній Раді

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / Фото з відкритих джерел

      Вночі 23 листопада у Верховній Раді при прийнятті державного бюджету 2019 року від депутатів відчувався перегар.

      Про це заявив позафракційний народний депутат Юрій Левченко.

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      За його словами, "народні депутати останні кілька годин наливали собі і дуже добре вживали".

      Для тих виборців нечисленних, які, напевно, нас до сих пір іще дивляться чи слухають, я хотів би повідомити таку цікаву річ: зайшовши в сесійну залу тільки що, перше, що відчувається, – це прямо відчуття перегару в повітрі,
      – сказав Левченко.

      "Такою Верховною Радою зараз хочуть голосувати бюджет", – зазначив Левченко і дорікнув, що необхідно приймати "нормальні" закони замість того, аби "в сесійній залі бухати просто банально".

      Своєю чергою, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко нагадала депутатам, що в приміщенні парламенту "заборонено вживати алкогольні напої і в буфеті вони не продаються".

      Нагадаємо, Верховна Рада в ніч проти 23 листопада схвалила держбюджет-2019. За ним зростають доходи держбюджету, мінімальна зарплата та витрати на оборону.

      Теги: Новини України Бюджет-2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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