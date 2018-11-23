Надо принимать законы, а не бухать, – депутат пожаловался на перегар в Верховной Раде

Ночью 23 ноября в Верховной Раде при принятии государственного бюджета 2019 от депутатов чувствовался перегар.

Об этом заявил внефракционный народный депутат Юрий Левченко.

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По его словам, "народные депутаты последние несколько часов наливали себе и очень хорошо принимали".

Для тех избирателей немногочисленных, которые, наверное, нас до сих пор еще смотрят или слушают, я хотел бы сообщить такую интересную вещь: зайдя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, – это прямо ощущение перегара в воздухе,

– сказал Левченко.

"Такой Верховной Радой сейчас хотят голосовать бюджет", – отметил Левченко и упрекнул, что необходимо принимать "нормальные" законы вместо того, чтобы "в сессионном зале бухать просто банально".

В свою очередь, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко напомнила депутатам, что в помещении парламента "запрещено употреблять алкогольные напитки и в буфете они не продаются".

Напомним, Верховная Рада в ночь на 23 ноября одобрила госбюджет-2019. Согласно нему растут доходы госбюджета, минимальная зарплата и расходы на оборону.