Депутаты-прогульщики: почти все голосования в марте пропустили 50 народных избранников

В марте 2018 года 51 народный депутат Украины пропустил 90% голосований в Верховной Раде. Пятеро из этих народных избранников не проголосовали ни разу за месяц (не нажимали "за", "против" или "воздержался").

Об этом сообщает "Комитет избирателей Украины".

Отмечается, что всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний парламента, на которых произошло 399 голосований.

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Так, среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц, оказались Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий), а также нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев.

При этом немало народных депутатов проголосовали всего несколько раз. Так, один раз за месяц нажал кнопку Дмитрий Добкин от "Оппозиционного блока", трижды – Денис Омельянович от "Оппозиционного блока", шесть раз – внефракционный Константин Жеваго, восемь раз – Михаил Добкин от "Оппозиционного блока" и внефракционная Надежда Савченко.

Кроме того, в списке депутатов, которые почти не голосовали, также есть ряд других известных фамилий: Евгений Мураев (принял участие в 3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%) Вадим Рабинович (6%), Наталья Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).

Названные депутаты пропустили голосования парламента по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки. Как правило, на момент голосований народные избранники присутствовали в зале Верховной Рады.

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В то же время отмечается, что 2 народных депутатов не пропустили в марте ни одного голосования. Это нардепы от "Блока Петра Порошенко" Виктор Пинзеник и Иван Горец.

Полный список народных депутатов, которые пропустили 90% голосований в марте: Бакулин, Клюев, Константиновский, Онищенко, Ярош, Добкин, Омельянович, Жеваго, Добкин, Савченко, Богомолец, Левочкина, Мураев, Солод, Звягильский, Ларин, Фурсин, Березкин, Чепинога Бондарь, Довгий, Святаш, Шенцев, Писаренко, Кивалов, Богуслаев, Хомутынник, Пресман, Поплавский, Рабинович, Левочкин, Бойко, Богдан, Куприй, Мысык, Королевская, Барвиненко, Мартиняк, Тимошенко, Гиршфельд, Корнацкий, Джемилев, Климов, Семенченко, Зубик, Дунаев, Супруненко, Шуфрич, Денисенко, Ивахов, Матвийчук.