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Депутати-прогульники: майже всі голосування в березні пропустили 50 народних обранців

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Народні депутати масово прогулюють засідання Верховної Ради
Народні депутати масово прогулюють засідання Верховної Ради / Фото з вільних мереж

У березні 2018 року 51 народний депутат України пропустив 90% голосувань у Верховній Раді. П’ятеро із цих народних обранців не проголосували жодного разу за місяць (не натискали "за", "проти" чи "утримався").

Про це повідомляє "Комітет виборців України".

Зазначається, що загалом у березні було проведено 15 пленарних засідань парламенту, на яких відбулося 399 голосувань.

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Так, серед депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць, опинилися Дмитро Ярош, Євген Бакулін, В’ячеслав Константіновський (заявив про складання повноважень), а також нардепи-втікачі Олександр Онищенко і Сергій Клюєв.

При цьому чимало народних депутатів проголосували всього кілька разів. Так, один раз за місяць натиснув кнопку Дмитро Добкін від "Опозиційного блоку", тричі – Денис Омельянович від "Опозиційного блоку", шість разів – позафракційний Костянтин Жеваго, вісім разів – Михайло Добкін від "Опозиційного блоку" та позафракційна Надія Савченко.

Окрім того, у списку депутатів, які майже не голосували, також є низка інших відомих прізвищ: Євгеній Мураєв (взяв участь у 3% голосувань), Олесь Довгий (3%), Сергій Ківалов (5%), Михайло Поплавський (6%), Вадим Рабінович (6%), Наталія Королевська (8%), Семен Семенченко (9%).

Названі депутати пропустили голосування парламенту з невідомих причин, тобто не через хворобу чи відрядження. Як правило, на момент голосувань народні обранці були присутні в залі Верховної Ради.

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Водночас зазначається, що 2 народних депутатів не пропустили в березні жодного голосування. Це нардепи від "Блоку Петра Порошенка" Віктор Пинзеник та Іван Спориш.

Повний список народних депутатів, які пропустили 90% голосувань у березні: Бакулін, Клюєв, Константіновський, Онищенко, Ярош, Добкін, Омельянович, Жеваго, Добкін, Савченко, Богомолець, Льовочкіна, Мураєв, Солод, Звягільський, Ларін, Фурсін, Березкін, Чепинога, Бондар, Довгий, Святаш, Шенцев, Писаренко, Ківалов, Богуслаєв, Хомутиннік, Пресман, Поплавський, Рабінович, Льовочкін, Бойко, Богдан, Купрій, Мисик, Королевська, Барвіненко, Мартиняк, Тимошенко, Гіршфельд, Корнацький, Джемілєв, Клімов, Семенченко, Зубик, Дунаєв, Супруненко, Шуфрич, Денисенко, Івахів, Матвійчук.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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