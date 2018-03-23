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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Незабаром дедлайн: депутати досі не заповнили декларації про доходи

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Депутати і досі не заповнили декларації про доходи. 1 квітня 2018 року вже всі статки мають бути зазначені в електронній системі.

Втім, деякі обранці ще навіть не сідали підраховувати скільки заробили за 2017 рік. Цінні папери, багато готівки та навіть мощі святих.

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Народний депутат від БПП Олег Барна теж декларацію ще не подавав.

"Ще не подавав. Будинку я свого не маю, це однозначно. Я живу в тещі на блінах. До речі, вона мене не прописала, бо боялася, що я заберу. Про це вже, кажуть, анекдоти писали. Другий момент. Автівку свою я розбив до трамваю. Ще не встиг придбати" – запевнив нардеп.

Нерухомість не додалась. Практично, залишилась та, що була з 2006 року. Дім, де я живу, і квартира в Рубіжному Луганської області,
– розповів народний депутат від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко.

Про різницю з минулорічною декларацією Мустафа Найєм, нардеп від БПП, розповів небагато.

"Дати будуть різні. І трошки будуть інші суми, бо зарплати підвищили", – сказав він.

Більше про статки народних депутатів у цифрах – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини політики Верховна Рада е-декларування Гроші Блок Петра Порошенка Опозиційний блок
Джерело: 24 Канал
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