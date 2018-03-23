Активістів хочуть тримати на гачку, – депутати про поразку у скасуванні декларацій

У Верховній Раді депутати так і не спромоглися скасувати декларування для активістів. В парламенті не вистачило голосів навіть щоби поставити це питання на голосування.

Тоді як скандальна норма, що громадські активісти, зокрема і ті, які борються з корупцією, мають оприлюднювати свої доходи, обурювала навіть європейських партнерів України.

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У 2017 році Президент України Петро Порошенко обіцяв скасувати декларування для активістів.

"Впровадження декларування для громадських активістів було нашою спільною помилкою, а помилки треба виправляти", – сказав він.

А результат – громадські активісти мають подати декларації до 1 квітня 2018 року. У його фракції кажуть, що це вже не проблеми глави держави, адже він пропозиції подавав.

На жаль, воно (скасування декларацій – 24 Канал) не підтримуються в парламенті. Зараз м'яч на полі парламенту.

Якби всі фракції парламенту дали стільки голосів, як БПП, де 7 з 10 депутатів проголосували "за", то це б питання пройшло. Деякі зайняли жорстку позицію "проти", питайте в них,

– запевнив голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.

40% БПП і майже стільки ж депутатів "Народного фронту" голосування проігнорували. До слова, ініціатива щодо декларування активістів належить Тетяні Чорновол з "Народного фронту". Там переконують, голосували всі присутні.

"Народний фронт" з всіма присутніми депутатами голосував "за". І не створюйте ажіотаж там, де його немає" – прокоментував Андрій Тетерук, заступник голови фракції "Народний фронт".

А категорично проти були екс-регіонали з різних фракцій і груп, а також представники партії Ляшка. На запитання не відповідали. Під час голосування ж використовували риторику подібну до російської про "іноземних агентів". Там, до слова працює схожий закон.

Працюючи на іноземні кошти, як ви їх називаєте, ці активісти, в тому числі антикорупційні, впливають на державну політику України,

– прокоментував народний депутат України з Радикальної партії Ляшка Ігор Мосійчук.

Це лише політична гра в хорошого і поганого копа, кажуть політики, які вимагають скасування декларування для громадськості. Насправді, вся владна верхівка не хоче скасовувати його.

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"Якби була команда з Банкової, всі б проголосували. Ідея полягає в тому, щоб змусити задекларуватись всіх громадських активістів за цей рік, вичленити звідти пару декларацій, які можна "гробити", "тролити" – і зробити кампанію, що ці активісти такі самі злочинці, як і всі інші" – зазначив позафракційний народний депутат України Віктор Чумак.

Вони хочуть тиснути, для них це з самого початку був спосіб, або тримати на гачку, або атакувати активістів,

– сказав народний депутат України від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

У БПП до питання декларування планують повернутись 2 квітня 2018 року. До того громадські організації, які існують на гранти, вже мають задекларуватись.

Активісти пояснюють, що проблема не в розкритті їх статків. А в тому, що їх прирівняли до держслужбовців. Хоча вони не мають доступу до бюджетних коштів, як чиновники. В США та ЄС неодноразово критикували впровадження декларування для неурядових організацій.

Нагадаємо, 18 березня, кілька десятків активістів вийшли на пікет проти електронного декларування для антикорупційних організацій.