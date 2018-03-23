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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Президент висловив недовіру європейським партнерам, – експерт про декларування активістів

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Напередодні в Раді не вистачило голосів щоб поставити питання про декларування активістів на голосування, тоді як скандальна норма, що громадські активісти, зокрема і ті, які борються з корупцією, мають оприлюднювати свої доходи, обурювала навіть європейських партнерів України. Про нові норма е-декларування активістів розповіла експерт Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

– В 2014 році ми були організацією, яка просувала закон про е-декларування для державних службовців. Проте депутати не хотіли приймати цей закон, та через тиск Європейського союзу та громадських організацій, вони таки були змушені прийняти цей закон. І в 2014 році ми вперше побачили більш-менш правдиву інформацію про статки наших високопосадовців. Тому вони вирішили таким чином нам помститися.

– Організація "Український вибір", яку очолює Віктор Медведчук. Це також громадська організація, проте не відомо, з яких джерел вона фінансується. В мене є підозри, що вона може фінансуватися навіть нашим ворогом – Російською Федерацією, ця організація не зобов'язана декларувати свої доходи.

– Цим законопроектом президент та його фракція показали, що вони не довіряють світовим партнерам, які фінансують проекти в Україні.

Більше – дивіться в інтерв'ю.

Теги: Новини України Новини політики е-декларування Корупція Гроші
Джерело: 24 Канал
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