Організація "Український вибір" Віктора Медведчука може фінансуватися Росією, – експерт

В Росії є закон, який зобов'язує саме громадські організації, юридичних осіб, подавати декларації в рамках закону про іноземних агентів. А в нас закон зобов'язує активістів як окремих фізичних осіб подавати цю інформацію.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомила експерт Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

Читайте також: Прийняття закону про декларування активістів – це помста нардепів, – експерт

Вона зазначила, що наше законодавство значно жорсткіше та радикальніше, ніж в Росії. До слова, не всі громадські горганізації та їх активісти зобов'язані декларувати свої статки.

Приміром, організація "Український вибір", яку очолює Віктор Медведчук. Це також громадська організація, проте не відомо, з яких джерел вона фінансується. В мене є підозри, що вона може фінансуватися навіть нашим ворогом – Російською Федерацією, ця організація не зобов'язана декларувати свої доходи,

– зазначила Каленюк.

Також, експерт додала, що ті проекти, які фінансуються проектами міжнародної технічної допомоги та офіційно зареєстровані в Міністерстві економіки і які направлені на протидію корупції повинні декларуватися. Також цим законопроектом президент та його фракція показали, що вони не довіряють світовим партнерам, які фінансують проекти в Україні.

експерт Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

експерт Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119