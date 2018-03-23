Организация "Украинский выбор" Виктора Медведчука, может финансироваться Россией, – эксперт

В России есть закон, который обязывает именно общественные организации, юридических лиц, подавать декларации в рамках закона об иностранных агентах. А у нас закон обязывает активистов как отдельных физических лиц подавать эту информацию.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщила эксперт Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Читайте также: Принятие закона о декларировании активистов – это месть нардепов, – эксперт

Она отметила, что наше законодательство значительно жестче и радикальнее, чем в России. К слову, не все общественные организации и их активисты обязаны декларировать свои доходы.

К примеру, организация "Украинский выбор", которую возглавляет Виктор Медведчук. Это также общественная организация, однако не известно, из каких источников она финансируется. У меня есть подозрения, что она может финансироваться даже нашим врагом – Российской Федерацией, эта организация не обязана декларировать свои доходы,

– отметила Каленюк.

Также эксперт добавила, что те проекты, которые финансируются проектами международной технической помощи и официально зарегистрированы в Министерстве экономики и направленные на противодействие коррупции должны декларироваться. Также этим законопроектом президент и его фракция показали, что они не доверяют мировым партнерам, финансирующим проекты в Украине.

експерт Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

експерт Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119