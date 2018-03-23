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Принятие закона о декларировании активистов – это месть нардепов, – эксперт

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Дарина Каленюк
Дарина Каленюк / Фото из свободных источников

Жажда мести – это то, что руководило народными депутатами, когда они принимали закон об электронных декларациях активистов.

Об этом в прямом эфире 24 заявила эксперт Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

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Эксперт отметила, что абсолютное большинство депутатов довольны законом, который обязывает всех антикоррупционных активистов и не только активистов, но и тех, кто получает деньги от антикоррупционных организаций, подавать электронные декларации.

В 2014 году мы были организацией, которая продвигала закон о е-декларировании для государственных служащих. Однако депутаты не хотели принимать этот закон, и из-за давления Европейского союза и общественных организаций, они все же были вынуждены принять этот закон. И в 2014 году мы впервые увидели более или менее правдивую информацию о состоянии наших чиновников. Поэтому они решили таким образом нам отомстить,
– отметила Каленюк.

Теги: е-декларирование Новости Украины Новости политики Законопроект Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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