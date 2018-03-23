Прийняття закону про декларування активістів – це помста нардепів, – експерт

Жага помсти – це те, що керувало народними депутатами, коли вони приймали закон про електронні декларації активістів.

Про це прямому ефірі 24 заявила експерт Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

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Експерт зазначила, що абсолютна більшість депутатів задоволені законом, який зобов'язує всіх антикорупційних активістів і не тільки активістів, але й тих , хто отримує гроші від антикорупційних організацій, подавати електронні декларації.

В 2014 році ми були організацією, яка просувала закон про е-декларування для державних службовців. Проте депутати не хотіли приймати цей закон, та через тиск Європейського союзу та громадських організацій, вони таки були змушені прийняти цей закон. І в 2014 році ми вперше побачили більш-менш правдиву інформацію про статки наших високопосадовців. Тому вони вирішили таким чином нам помститися,

– зазначила Каленюк.