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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Прийняття закону про декларування активістів – це помста нардепів, – експерт

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Дарина Каленюк
Дарина Каленюк / Фото з вільних джерел

Жага помсти – це те, що керувало народними депутатами, коли вони приймали закон про електронні декларації активістів.

Про це прямому ефірі 24 заявила експерт Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

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Експерт зазначила, що абсолютна більшість депутатів задоволені законом, який зобов'язує всіх антикорупційних активістів і не тільки активістів, але й тих , хто отримує гроші від антикорупційних організацій, подавати електронні декларації.

В 2014 році ми були організацією, яка просувала закон про е-декларування для державних службовців. Проте депутати не хотіли приймати цей закон, та через тиск Європейського союзу та громадських організацій, вони таки були змушені прийняти цей закон. І в 2014 році ми вперше побачили більш-менш правдиву інформацію про статки наших високопосадовців. Тому вони вирішили таким чином нам помститися,
– зазначила Каленюк.

Теги: е-декларування Новини України Новини політики Законопроект Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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