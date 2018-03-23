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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Президент выразил недоверие европейским партнерам, – эксперт о декларировании активистов

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Накануне в Раде не хватило голосов для постановки вопроса о декларировании активистов на голосование, тогда как скандальная норма, что общественные активисты, в том числе и те, которые борются с коррупцией, должны обнародовать свои доходы, возмущала даже европейских партнеров Украины. О новых нормах э-декларирования активистов рассказала эксперт Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

– В 2014 году мы были организацией, которая продвигала закон о э-декларировании для государственных служащих. Однако депутаты не хотели принимать этот закон, но из-за давления Европейского союза и общественных организаций, они же были вынуждены принять этот закон. И в 2014 году мы впервые увидели более или менее правдивую информацию о состоянии наших чиновников. Поэтому они решили таким образом нам отомстить.

– Организация "Украинский выбор", которую возглавляет Виктор Медведчук. Это также общественная организация, однако не известно, из каких источников она финансируется. У меня есть подозрения, что она может финансироваться даже нашим врагом – Российской Федерацией, эта организация не обязана декларировать свои доходы.

– Этим законопроектом президент и его фракция показали, что они не доверяют мировым партнерам, финансирующим проекты в Украине.

Больше – смотрите в интервью.

Теги: Новости Украины Новости политики е-декларирование Деньги Коррупция
Источник: 24 Канал
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