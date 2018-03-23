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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Активистов хотят держать на крючке – депутаты о поражении в отмене деклараций

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В Верховной Раде депутаты так и не смогли отменить декларирование для активистов. В парламенте не хватило голосов даже чтобы поставить этот вопрос на голосование.

Тогда как скандальная норма, общественные активисты, в том числе и те, которые борются с коррупцией, должны обнародовать свои доходы, возмущала даже европейских партнеров Украины.

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В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко обещал отменить декларирование для активистов.

"Внедрение декларирования для общественных активистов было нашей общей ошибкой, а ошибки надо исправлять", – сказал он.

А результат – общественные активисты должны подать декларации до 1 апреля 2018 года. В его фракции говорят, что это уже не проблемы главы государства, ведь он предложения подавал.

К сожалению, оно (отмена деклараций – 24 Канал) не поддерживается в парламенте. Сейчас мяч на поле парламента. Если бы все фракции парламента дали столько голосов, как БПП, где 7 из 10 депутатов проголосовали "за", то этот бы вопрос прошёл. Некоторые заняли жесткую позицию "против", спрашивайте у них,
– заверил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

40% БПП и почти столько же депутатов "Народного фронта" голосования проигнорировали. К слову, инициатива по декларированию активистов принадлежит Татьяне Черновол из "Народного фронта". Там утверждают, голосовали все присутствующие.

"Народный фронт" со всеми присутствующими депутатами голосовал "за". И не создавайте ажиотаж там, где его нет", – прокомментировал Андрей Тетерев, заместитель председателя фракции "Народный фронт".

А категорически против были экс-регионалы из разных фракций и групп, а также представители партии Ляшко. На вопросы не отвечали. Во время голосования же использовали риторику подобную российской об "иностранных агентах". Там, к слову работает подобный закон.

Работая на иностранные средства, как вы их называете, эти активисты, в том числе антикоррупционные, влияют на государственную политику Украины,
– прокомментировал народный депутат Украины из Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук.

Это лишь политическая игра в хорошего и плохого копа, говорят политики, требующие отмены декларирования для общественности. На самом деле, вся властная верхушка не хочет отменять его.

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"Если бы была команда с Банковой, все бы проголосовали. Идея заключается в том, чтобы заставить задекларироваться всех общественных активистов за этот год, вычленить оттуда пару деклараций, которые можно "гробить", "тролить" – и сделать кампанию, что эти активисты те же преступники, как и все остальные", – отметил внефракционный народный депутат Украины Виктор Чумак.

Они хотят давить, для них это изначально был способ, или держать на крючке, или атаковать активистов,
– сказал народный депутат Украины от "Самопомочи" Егор Соболев.

В БПП к вопросу декларирования планируют вернуться 2 апреля 2018 года. К тому общественные организации, которые существуют на гранты, уже должны задекларироваться.

Активисты объясняют, что проблема не в раскрытии их состояния. А в том, что их приравняли к госслужащим. Хотя они не имеют доступа к бюджетным средствам, как чиновники. В США и ЕС неоднократно критиковали внедрения декларирования для неправительственных организаций.

Напомним, 18 марта, несколько десятков активистов вышли на пикет против электронного декларирования для антикоррупционных организаций.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости политики Верховная Рада е-декларирование Законопроект Блок Петра Порошенко
Источник: 24 Канал
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