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Вскоре дедлайн: депутаты до сих пор не заполнили декларации о доходах

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Депутаты до сих пор не заполнили декларации о доходах. 1 апреля 2018 уже все состояния должны быть указаны в электронной системе.

Впрочем, некоторые избранники еще даже не садились подсчитывать сколько заработали за 2017 год. Ценные бумаги, много наличности и даже мощи святых.

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Народный депутат от БПП Олег Барна тоже декларацию еще не подавал.

"Еще не подавал. Дома я своего не имею, это однозначно. Я живу у тещи на блинах. Кстати, она меня не прописала, потому что боялась, что я заберу. Об этом уже говорят, анекдоты писали. Второй момент. Автомобиль свой я разбил об трамвай. Еще не успел приобрести ", – заверил нардеп.

Недвижимость не добавилась. Практически осталась та, что была с 2006 года. Дом, где я живу, и квартира в Рубежном Луганской области,
– рассказал народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

О разнице с прошлогодней декларации Мустафа Найем, нардеп от БПП, рассказал немного.

"Даты будут разные. И немножко будут другие суммы, потому что зарплаты повысили", – сказал он.

Больше о состоянии народных депутатов в цифрах – смотрите в сюжете.

Теги: Деньги Оппозиционный блок Блок Петра Порошенко е-декларирование Верховная Рада Новости политики
Источник: 24 Канал
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