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Депутаты провалили голосование е-деклараций для общественных активистов

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В Верховной Раде так и не смогли прийти к согласию. Во вторник, 3 апреля, депутаты обсуждали лишь включение в повестку дня законопроекта Андрея Парубия, который предусматривает отмену е-деклараций для общественных деятелей и декриминализацию за несвоевременную подачу деклараций.

Об этом сообщила в эфире 24 Канала Анастасия Крымова.

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Этот вариант поддерживает большинство парламентских фракций, но по факту голосование завалила крупнейшая фракция БПП – 46 их депутатов просто не голосовали, ведь они хотят принять президентский вариант, а там предусмотрена лишь отсрочка для активистов до 1 июля и введение для них финансовой отчетности.

Больше, чем 8 месяцев назад президент подал в Верховную Раду законопроект, который касается отмены электронного декларирования. Позиция БПП является постоянной и последовательной, мы поддерживаем отмену е-декларирования,
– подчеркнул председатель фракции БПП Артур Герасимов.

Полчаса депутаты потратили только на перепалки друг с другом, а голосование провалили, хотя предполагалось, что законопроект Андрея Парубия должен объединить зал, а не наоборот разъединить.

Мы знали, что вы снова не сориентируетесь. Это ваша политика, вы прикрываете чиновников, которые должны сдавать декларации, а требуете декларации от тех, кто проверяет воров в этом государстве. Правильной дорогой идете в ад с вашим президентом,
– резюмировал Сергей Соболев, народный депутат "Батькивщины".

После провального голосования народные депутаты перешли к рассмотрению тех законопроектов, что касаются е-декларирования, которые уже есть на повестке дня. Это президентский и альтернативный законопроект авторства Юлии Тимошенко.

То, что предлагаете вы, это политика государственных стандартов, политика внешнего управления и потери суверенитета и объективизации украинского государства,
– сказал председатель фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко.

Напомним, вчера на согласительном совете председатели всех фракций, обещали, что отменят е-декларирование для общественных активистов.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада е-декларирование
Источник: 24 Канал
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