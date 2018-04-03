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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Депутати провалили голосування е-декларацій для громадських активістів

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У Верховній Раді таки не змогли дійти згоди. У вівторок, 3 квітня, депутати обговорювали лише включення до порядку денного законопроекту Андрія Парубія, який передбачає скасування е-декларацій для громадських діячів та декриміналізацію за подання декларацій.

Про це повідомила у ефірі 24 Каналу Анастасія Кримова.

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Цей варіант підтримує більшість парламентських фракцій, але по факту голосування завалила найбільша фракція БПП – 46 їхніх депутатів просто не голосували, адже вони хочуть ухвалити президентський варіант, а там передбачено лише відтермінування для активістів до 1 липня та запровадження для них фінансової звітності.

Більше, аніж 8 місяців тому президент подав до Верховної Ради законопроект, який стосується скасування електронного декларування. Позиція БПП є постійною і послідовною, ми підтримуємо скасування е-декларування,
– наголосив голова фракції БПП Артур Герасимов.

Півгодини депутати витратили лише на перепалки одне з одним, а голосування провалили, хоча, передбачалося, що законопроект Андрія Парубія має об’єднати залу, а не навпаки роз’єднати.

Ми знали, що ви знову не зорієнтуєтесь. Це ваша політика, ви прикриваєте чиновників, які повинні здавати декларації, а вимагаєте декларації від тих, хто перевіряє крадіїв та злодіїв в цій державі. Правильною дорогою йдете в пекло з вашим президентом,
– резюмував Сергій Соболєв, народний депутат Батьківщини.

Після провального голосування, народні депутати перейшли до розгляду тих законопроектів, які стосуються е-декларування, які вже є на порядку денному. Це президентський законопроект та альтернативний за авторством Юлії Тимошенко.

Те, що пропонуєте ви, це політика державних стандартів, політика зовнішнього управління і втрати суверенітету і об’єктивності української держави,
– сказав голова фракції Радикальна партія Олег Ляшко.

Нагадаємо, вчора на погоджувальній раді голови усіх фракцій, обіцяли, що скасувють е-декларування для громадських активістів.

Теги: Новини України Новини політики е-декларування Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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