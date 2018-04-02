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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Е-декларації і далі довго перевірятимуть: експерт пояснив чому

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Закінчився черговий етап подання е-декларацій чиновниками
Закінчився черговий етап подання е-декларацій чиновниками / timis24.ro

Національне агентство із запобігання корупції після зміни його керівника запрацює ефективніше. Але без запровадження автоматичної перевірки е-декларацій НАЗК і далі робитиме все довго в ручному режимі.

Про це сайту "24" розповів директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Позитив у змінах керівництва НАЗК у тому, що тепер його співробітники не витрачатимуть свою енергію на сварки і внутрішні конфлікти і почнуть працювати в єдиному напрямі. Тому що раніше – найменша несподіванка, і робота НАЗК блокувалася,
– вважає Леонов.

Однак, зауважує політолог, роботи буде все одного дуже багато. Тому зараз головне – запровадити автоматичну перевірку е-декларацій. Експерт звертає увагу на незрозумілу ситуацію з грантом датського уряду на 3,5 мільйони доларів для запровадження цієї системи. До виробника, говорить Леонов, дійшло лише сто тисяч доларів. Крім того, для виконання вибрали маловідому ІТ-компанію.

"Якби з самого початку система перевірки е-декларацій була налаштована автоматично, то попри всі проблеми в НАЗК, воно б працювало ефективно. А зараз все доведеться робити в ручному режимі. Треба пройти певні бюрократичні процедури, щоб отримати доступ до тієї чи іншої інформації. Кожна декларація перевіряється довго. Тому треба вже йти по інтенсивному, а не екстенсивному шляху розвитку", – наголошує Олександр Леонов.

Водночас, на його переконання, процес все одно рухається. Зокрема, НАЗК ретельно перевіряє виграші в лотерею українських політиків, бо серед них уже певне змагання: хто ж більше виграє.

Нагадаємо, 31 березня закінчився черговий етап подання е-декларацій чиновниками. 28 березня Національне агентство з питань запобігання корупції на позачерговому засіданні обрало нового голову. Ним став член НАЗК Олександр Мангул. Сама ж Корчак за день до того заявила, що добровільно йде з посади і не збирається висувати свою кандидатуру на перевиборах знову. Раніше 14 листопада 2017 року керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що нібито перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а главу НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов'язків на час розслідування. Детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами Нацагентства з питань запобігання корупції дій з метою можливого отримання хабара в особливо великих розмірах, суміщеного з вимаганням.

Теги: Новини політики Новини України е-декларування НАЗК
Джерело: 24 Канал
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