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Опальна Наталія Корчак йде з посади голови НАЗК

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Наталія Корчак
Наталія Корчак / radiosvoboda.org

Наталія Корчак, термін повноважень якої на посаді голови Нацагентства з питань запобігання корупції закінчується у середу, 28 березня, не збирається висувати свою кандидатуру на перевиборах знову.

Про це повідомила сама чинна очільниця НАЗК на своїй сторінці у Facebook.

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"Всім, кому весь час заважала Корчак, її "неправомірні/неправильні/незаконні/непрофесійні" дії, гаражі, неподання у відставку, принциповість, "зв’язки з "Народним фронтом", голос, зовнішність і т. п., хочу повідомити – у середу, 28 березня, спливає термін моїх повноважень як голови НАЗК. Не сумнівайтеся, за посаду не тримаюсь і з великим задоволенням "брємя слави" перекладу на чужі плечі", – написала Корчак.

Крім того, вона висловила сподівання, що на позачерговому засіданні зможуть обрати нового голову Національного агентства.

Теги: Новини України Новини політики НАЗК
Джерело: 24 Канал
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