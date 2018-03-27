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Опальная Наталья Корчак уходит с должности председателя НАПК

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Наталья Корчак
Наталья Корчак / radiosvoboda.org

Наталья Корчак, срок полномочий которой на должности председателя Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции заканчивается в среду, 28 марта, не собирается выдвигать свою кандидатуру на перевыборах снова.

Об этом сообщила сама действующая глава НАПК на своей странице в Facebook.

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"Всем, кому все время мешала Корчак, ее "неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные" действия, гаражи, непредставление в отставку, принципиальность, "связи с "Народным фронтом", голос, внешность и т. п., хочу сообщить – в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" перелажу на чужие плечи, – написала Корчак.

Кроме того, она выразила надежду, что на внеочередном заседании смогут избрать нового главу Национального агентства.

Теги: Новости политики Новости Украины НАПК
Источник: 24 Канал
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