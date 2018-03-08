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Американские политики назвали 5 важных реформ, которые ждут от Украины в 2018 году

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Американские политики назвали 5 важных реформ, которые ждут от Украины в 2018 году

За последние четыре года украинская власть на пути к демократии сделала больше, чем за предыдущие 20 лет. Однако это не повод останавливаться, тем более, что некоторые реформы из-за их незаконченности не выполняют возложенные на них обязанности.

Такое мнение высказала "Американская сеть друзей Украины" (Friends of Ukraine Network, FOUN), куда входят американские политики, дипломаты и представители научных институтов.

"Мы аплодируем Украине за то, что она осуществила больше реформ во многих отраслях за последние четыре года, чем за предыдущие два десятилетия, но ей нужно проявить крепче лидерство, больше усилий и преданности в борьбе с всеобъемлющей и давно существующей коррупцией в государственной и частной сфере. Преодоление коррупции было главным требованием Революции Достоинства на Майдане. Как свидетельствуют опросы, это требование остается для украинцев наиболее приоритетным и сегодня", – говорится в сообщении FOUN.

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Следовательно, там составили пять важных приоритетов, которые следует выполнить в 2018 году.

  1. Независимый специализированный антикоррупционный суд высшей моральной устойчивости должен быть создан в полном соответствии с рекомендациями Венецианской Комиссии и условий программы МВФ.
  2. Украинская власть и государственные органы должны поддерживать, а не подрывать работу НАБУ и САП, а также прекратить политически мотивированные нападения на них.
  3. Необходимо реформировать НАПК и обновить его руководство, чтобы обеспечить полный и эффективный контроль за проверкой состояния украинских чиновников.
  4. Необходимо отменить дискуссионные положения антикоррупционного закона, что требует от физических лиц и организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, подавать ежегодные декларации об имуществе.
  5. Некоторые высокопоставленные должностные лица и депутаты Верховной Рады злоупотребляют существующими положениями закона о неприкосновенности. Неприкосновенность должна быть отменена или ограничена таким образом, чтобы сделать возможным законное уголовное преследование преступлений, особенно по коррупционным делам.

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При этом в FOUN отмечают, что в 2019 году пройдут в Украине выборы, и из-за их проведения не следует откладывать реализацию этих реформ.

"Мы полностью понимаем, что Украина имеет дело с чрезвычайными вызовами, прежде всего с продолжающейся агрессией со стороны России. Но для будущего Украины одинаково важным является успех во внутренней войне с коррупцией – от этого зависит осуществление стремлений и надежд Революции Достоинства на Майдане", – отметили в FOUN.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Антикоррупционный суд Евромайдан НАБУ е-декларирование САП НАПК Реформы
Источник: 24 Канал
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