Е-декларации и дальше будут долго проверять: эксперт объяснил почему

Национальное агентство по предупреждению коррупции после смены его руководителя заработает эффективнее. Но без введения автоматической проверки электронной декларации НАЗК и дальше будет делать все долго в ручном режиме.

Об этом сайту "24" рассказал директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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Позитив в изменениях руководства НАЗК в том, что теперь его сотрудники не будут тратить свою энергию на ссоры и внутренние конфликты и начнут работать в едином направлении. Потому что раньше – самая маленькая неожиданность, и работа НАЗК блокировалась,

– считает Леонов.

Однако, замечает политолог, работы будет все равно очень много. Поэтому сейчас главное – ввести автоматическую проверку электронных деклараций. Эксперт обращает внимание на непонятную ситуацию с грантом датского правительства на 3,5 миллиона долларов для внедрения этой системы. До производителя, говорит Леонов, дошло только сто тысяч долларов. Кроме того, для выполнения выбрали малоизвестную ИТ-компанию.

"Если бы с самого начала система проверки электронной декларации была настроена автоматически, то несмотря на все проблемы в НАЗК, оно бы работало эффективно. А сейчас все придется делать в ручном режиме. Надо пройти определенные бюрократические процедуры, чтобы получить доступ к той или иной информации. Каждая декларация проверяется долго. Поэтому надо уже идти по интенсивному, а не экстенсивному пути развития ", –отмечает Александр Леонов.

В то же время, по его убеждению, процесс все равно движется. В частности, НАЗК тщательно проверяет выигрыши в лотерею украинских политиков, потому что среди них уже определенное соревнование: кто же больше выиграет.

Напомним, 31 марта закончился очередной этап представления электронной деклараций чиновниками. 28 марта Национальное агентство по предупреждению коррупции на внеочередном заседании выбрало нового председателя. Им стал член НАЗК Александр Мангул. Сама же Корчак за день до того заявила, что добровольно уходит с поста и не собирается выдвигать свою кандидатуру на перевыборах снова. Ранее 14 ноября 2017 руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАЗК Анна Соломатина заявила, что якобы проверки электронного декларирования фальсифицируются, и попросила антикоррупционные органы расследовать факты неправомерных действий, а главу Н Наталью Корчак отстранить от исполнения обязанностей на время расследования. Детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту совершения должностными лицами Нацагентства по предупреждению коррупции действий с целью возможного получения взятки в особо крупных размерах, совмещенного с вымогательством.