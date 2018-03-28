НАПК выбрало нового главу
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на внеочередном заседании выбрало нового главу. Им стал члена НАПК Александр Мангул.
Нового главу НАПК избрали на 2 года. Его выбрали четыре из пяти членов НАПК, сам Мангул не голосовал.
Сообщается, что экс-глава Наталья Корчак сложила полномочия.
Источник: 24 Канал
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