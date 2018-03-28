Новим головою НАЗК обрано Олександра Мангула

Національне агентство з питань запобігання корупції на позачерговому засіданні 28 березня обрало нового голову. Ним став члена НАЗК Олександр Мангул.

Нового голову НАЗК обрали на 2 роки. Його обрали чотири з п'яти членів НАЗК, сам Мангул не голосував.

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Українська правда повідомляє, що попередня голова НАЗК Наталія Корчак склала з себе повноваження глави агентства і тепер продовжить діяльність як член НАЗК.

Додамо, журналісти з'ясували, що протягом 2 років роботи Наталія Корчак щомісяця на 200 тисяч гривень преміювала себе. А також не вказала в декларації авто та паркомісця. Окрім того, чиновницю із заступниками звинуватила її колишня підлегла – Ганна Соломатіна. Мовляв, у своїх діях Корчак керувалася вказівками Адміністрації Президента.

Хто такий Олександр Мангул? Народився 24 липня 1976 року у м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області. У 1999 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію та здобув кваліфікацію економіста.

У 2004 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України та здобув кваліфікацію магістра державного управління.

У період з 2000 по 2013 роки працював на різних посадах у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва – від головного спеціаліста до директора департаменту.

З 2013 року по лютий 2014 року працював заступником Голови правління ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій".

З травня 2015 року по лютий 2018 року обіймав посаду Голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 31-р призначений членом Національного агентства з питань запобігання корупції.