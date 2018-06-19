20:39
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Депутаты рассказали о своем отношении к сексуальным меньшинствам

59 Читати новину українською

Приближение к предвыборному сезону вдохновляет народных избранников на радикальные идеи, ведь на фоне очередного Марша равенства в ВР зарегистрировали сразу два законопроекта, которыми хотят запретить пропаганду однополых отношений и даже наказывать за их проявление.

Действительно ли в Верховной Раде считают, что ЛГБТ меньшинство посягает на традиционные ценности и развращает общество расспросила журналистка 24 Канала Татьяна Шевченко.

Читайте также: Мы все одинаковые или равноправные?

"Очень плохо отношусь к людям нетрадиционной ориентации. Среди моих знакомых таких людей нет. Это грех", – отметил народный депутат от партии "Народный фронт" Максим Поляков.

"Я христианин, поэтому не воспринимаю этого, под каким углом вы бы мне это не подавали. Среди моих знакомых нет таких представителей", – заявил нардеп Владимир Парасюк.

"Я как представитель украинского народа, как учитель являюсь очень толерантным. Нужно уже разграничивать и отделять общество от этого. Есть такое хорошее выражение: "Чего мудрый стесняется, то дурачок этим хвастается", – пояснил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна .

"Все люди равны и все люди имеют равные права. На этом основывается европейская цивилизация. Барна прославился такой абсурдной инициативой, у которой нет никаких шансов на существование в цивилизованном мире", – добавил нардеп от БПП Сергей Лещенко.

Больше смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины ЛГБТ Максим Поляков Владимир Парасюк Олег Барна Сергей Лещенко Верховная Рада
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
сегодня, 18:00 На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
Віталій Дейнега 212
Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
сегодня, 17:01 Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
Блог Медіа 1719
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сегодня, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 561
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сегодня, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 221
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сегодня, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 2278
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук