Депутаты рассказали о своем отношении к сексуальным меньшинствам

Приближение к предвыборному сезону вдохновляет народных избранников на радикальные идеи, ведь на фоне очередного Марша равенства в ВР зарегистрировали сразу два законопроекта, которыми хотят запретить пропаганду однополых отношений и даже наказывать за их проявление.

Действительно ли в Верховной Раде считают, что ЛГБТ меньшинство посягает на традиционные ценности и развращает общество расспросила журналистка 24 Канала Татьяна Шевченко.

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"Очень плохо отношусь к людям нетрадиционной ориентации. Среди моих знакомых таких людей нет. Это грех", – отметил народный депутат от партии "Народный фронт" Максим Поляков.



"Я христианин, поэтому не воспринимаю этого, под каким углом вы бы мне это не подавали. Среди моих знакомых нет таких представителей", – заявил нардеп Владимир Парасюк.



"Я как представитель украинского народа, как учитель являюсь очень толерантным. Нужно уже разграничивать и отделять общество от этого. Есть такое хорошее выражение: "Чего мудрый стесняется, то дурачок этим хвастается", – пояснил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна .



"Все люди равны и все люди имеют равные права. На этом основывается европейская цивилизация. Барна прославился такой абсурдной инициативой, у которой нет никаких шансов на существование в цивилизованном мире", – добавил нардеп от БПП Сергей Лещенко.



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