Депутати розповіли про своє ставлення до сексуальних меншин

Наближення до передвиборчого сезону надихає народних обранців на радикальні ідеї, адже на фоні чергового Маршу рівності у ВР зареєстрували аж два законопроекти, якими хочуть заборонити пропаганду одностатевих стосунків і навіть карати за їх прояви.

Чи справді у Верховній Раді вважають, що ЛГБТ меншість зазіхає на традиційні цінності і розбещує суспільство розпитала журналістка 24 Каналу Тетяна Шевченко.

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"Дуже погано ставлюсь до людей нетрадиційної орієнтації. Серед моїх знайомих таких людей немає. Це є гріх", – зазначив народний депутат від партії "Народний фронт" Максим Поляков.

"Я християнин, тому не сприймаю цього, під яким кутом ви б мені це не подавали. Серед моїх знайомих немає таких представників", – заявив нардеп Володимир Парасюк.

"Я як представник українського народу, як вчитель є дуже толерантним. Потрібно вже розмежовувати і відокремлювати суспільство від цього. Є такий гарний вислів: "Чого мудрий соромиться, то дурник цим вихваляється", – пояснив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна.

"Всі люди є рівними і всі люди мають рівні права. На цьому ґрунтується європейська цивілізація. Барна прославився такою абсурдною ініціативою, яка немає жодних шансів на існування у цивілізованому світі", – додав нардеп від БПП Сергій Лещенко.

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