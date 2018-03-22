Депутаты разрешили легализовать украинцам самострои

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект, который позволяет узаконить дома и дачи, которые были построены без разрешительной документации.

Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг 22 марта.

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За законопроект №3696, который вносит изменения в существующий закон о регулировании градостроительной деятельности, нардепы проголосовали во втором чтении. Его поддержали 276 депутатов народных избранников.

Действие закона распространяется на индивидуальные дома общей площадью до 300 квадратных метров и хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью также до 300 квадратов, если они были построены в период с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года.

В 2015 году у владельцев частных и дачных домов, построенных без разрешения, была возможность завершить все необходимые процедуры за год. Однако многие так и не успели этого сделать. Надеюсь, что граждане отнесутся к этому ответственно и получат право собственности на такую ​​недвижимость,

– отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.