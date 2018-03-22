Депутати дозволили легалізувати українцям самобуди
Депутати Верховної Ради підтримали законопроект, який дозволяє узаконити будинки та дачі, що були збудовані без дозвільної документації.
Відповідне рішення було ухвалене під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер 22 березня.
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За законопроект №3696, який вносить зміни в існуючий закон про регулювання містобудівної діяльності нардепи проголосували у другому читанні. Його підтримало 276 депутатів народних обранців.
Дія закону поширюється на індивідуальні будинки загальною площею до 300 метрів квадратних та господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею також до 300 квадратів, якщо вони були збудовані в період з 5 серпня 1992 до 9 квітня 2015 року.
У 2015 році у власників приватних і дачних будинків, побудованих без дозволу, була можливість завершити всі необхідні процедури за рік. Однак багато хто так і не встиг цього зробити. Сподіваюся, що громадяни поставляться до цього відповідально і отримають право власності на таку нерухомість,
– зазначив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.