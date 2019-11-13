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      Депутаты разрешили сравнивать товары с конкурентными в рекламе

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      Верховная Рада приняла законопроект о сравнительной рекламе
      Верховная Рада приняла законопроект о сравнительной рекламе / 24 канал

      В Раде проголосовали за законопроект о сравнительной рекламе. Такой шаг приблизит украинское законодательство к европейским стандартам.

      За соответствующий законопроект 12 ноября проголосовали 326 народных депутата, добавив к действующему закону о "Рекламе" понятие "сравнительная реклама". По мнению инициаторов законопроекта, это необходимое требование для гармонизации законодательства с правом ЕС.

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      Отмечается, что сравнивать можно похожие товары, которые используют с одинаковыми потребностями.

      Что означает сравнительная реклама на практике?

      • Можно использовать изображения, ссылку на товар, торговые марки, под которыми выпускается другой товар.
      • Разрешается упоминать коммерческое наименование конкурентов, с которым сравнивают продукцию.
      • Сравнивать можно лекарственные средства, медицинские изделия, методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
      • Запрещается в рекламе вводить потребителей в заблуждение и действовать недобросовестно в отношении конкурентов.
      • Ответственность за неправомерное сравнение в рекламе несет рекламодатель.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Реклама Законодательство
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