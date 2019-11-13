Депутаты разрешили сравнивать товары с конкурентными в рекламе
В Раде проголосовали за законопроект о сравнительной рекламе. Такой шаг приблизит украинское законодательство к европейским стандартам.
За соответствующий законопроект 12 ноября проголосовали 326 народных депутата, добавив к действующему закону о "Рекламе" понятие "сравнительная реклама". По мнению инициаторов законопроекта, это необходимое требование для гармонизации законодательства с правом ЕС.
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Отмечается, что сравнивать можно похожие товары, которые используют с одинаковыми потребностями.
Что означает сравнительная реклама на практике?
- Можно использовать изображения, ссылку на товар, торговые марки, под которыми выпускается другой товар.
- Разрешается упоминать коммерческое наименование конкурентов, с которым сравнивают продукцию.
- Сравнивать можно лекарственные средства, медицинские изделия, методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
- Запрещается в рекламе вводить потребителей в заблуждение и действовать недобросовестно в отношении конкурентов.
- Ответственность за неправомерное сравнение в рекламе несет рекламодатель.
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