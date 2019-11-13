Депутаты разрешили сравнивать товары с конкурентными в рекламе

В Раде проголосовали за законопроект о сравнительной рекламе. Такой шаг приблизит украинское законодательство к европейским стандартам.

За соответствующий законопроект 12 ноября проголосовали 326 народных депутата, добавив к действующему закону о "Рекламе" понятие "сравнительная реклама". По мнению инициаторов законопроекта, это необходимое требование для гармонизации законодательства с правом ЕС.

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Отмечается, что сравнивать можно похожие товары, которые используют с одинаковыми потребностями.

Что означает сравнительная реклама на практике?