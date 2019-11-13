Депутати дозволили порівнювати товари з конкурентними у рекламі

У Раді проголосували за законопроєкт про порівняльну рекламу. Такий крок наблизить українське законодавство до європейських стандартів.

За відповідний законопроєкт 12 листопада проголосували 326 народних депутатів, додавши до чинного закону про "Рекламу" поняття "порівняльна реклама". На думку ініціаторів законопроєкту, це необхідна вимога для гармонізації законодавства із правом ЄС.

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Зазначається, що порівнювати можна схожі товари, які використовують за однаковими потребами.

Що означає порівняльна реклама на практиці?