Депутати дозволили порівнювати товари з конкурентними у рекламі
У Раді проголосували за законопроєкт про порівняльну рекламу. Такий крок наблизить українське законодавство до європейських стандартів.
За відповідний законопроєкт 12 листопада проголосували 326 народних депутатів, додавши до чинного закону про "Рекламу" поняття "порівняльна реклама". На думку ініціаторів законопроєкту, це необхідна вимога для гармонізації законодавства із правом ЄС.
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Зазначається, що порівнювати можна схожі товари, які використовують за однаковими потребами.
Що означає порівняльна реклама на практиці?
- Можна використовувати зображення, посилання на товар, торговельні марки, під якими випускається інший товар.
- Дозволяється згадувати комерційне найменування конкурентів, з яким порівнюють продукцію.
- Порівнювати можна лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.
- Забороняється у рекламі вводити споживачів в оману та діяти недобросовісно щодо конкурентів.
- Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі нестиме рекламодавець.
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