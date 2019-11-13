15:44
13 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Клуб друзів Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 12 листопада
      Вєсті.UA: Мама Дубінського любить швидкість. Уроки від народу для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:09, 12 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Депутати дозволили порівнювати товари з конкурентними у рекламі

      39 Читать новость на русском
      Верховна Рада прийняла законопроєкт про порівняльну рекламу
      Верховна Рада прийняла законопроєкт про порівняльну рекламу / 24 канал

      У Раді проголосували за законопроєкт про порівняльну рекламу. Такий крок наблизить українське законодавство до європейських стандартів.

      За відповідний законопроєкт 12 листопада проголосували 326 народних депутатів, додавши до чинного закону про "Рекламу" поняття "порівняльна реклама". На думку ініціаторів законопроєкту, це необхідна вимога для гармонізації законодавства із правом ЄС.

      Читайте також: Рада ухвалила легалізацію видобутку бурштину: що передбачає законопроєкт

      Зазначається, що порівнювати можна схожі товари, які використовують за однаковими потребами.

      Що означає порівняльна реклама на практиці?

      • Можна використовувати зображення, посилання на товар, торговельні марки, під якими випускається інший товар.
      • Дозволяється згадувати комерційне найменування конкурентів, з яким порівнюють продукцію.
      • Порівнювати можна лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.
      • Забороняється у рекламі вводити споживачів в оману та діяти недобросовісно щодо конкурентів.
      • Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі нестиме рекламодавець.
      blog_ava
      Чикаго рекордно засипало снігом: фото, відео
      сьогодні
      13824
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Реклама Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      сьогодні , 15:35 Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      Ірина Вихрущ 212
      У яких країнах діє мораторій на продаж землі: інфографіка
      сьогодні , 15:15 У яких країнах діє мораторій на продаж землі: інфографіка
      Вероніка Климська 317
      Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки
      сьогодні , 14:35 Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки
      1787
      До Дня незрячих: 5 неймовірно успішних людей з вадами зору
      сьогодні , 13:56 До Дня незрячих: 5 неймовірно успішних людей з вадами зору
      Настя Сукач 1921
      Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      сьогодні , 12:00 Ринок землі – це шлях до економічного зростання країни, – Кулеба пояснив, чому підтримує реформу
      Блог Соцмережі 374
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук