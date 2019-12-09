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      Українців до 27 років можуть звільнити від податків: комітет підтримав законопроєкт

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      Молодь до 27 років можуть звільнити від сплати податків / minfin.com.ua

      Комітет з питань молоді та спорту підтримав законопроєкт щодо сприяння працевлаштуванню молоді та внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до нього планують звільнити від податку на доходи фізичних осіб людей, яким ще не виповнилося 27 років.

      Про результати обговорення законопроєкту в комітеті повідомили на сайті Верховної Ради.

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      Що передбачає законопроєкт

      • Від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) людей планують звільнити людей, які не досягли 27 років.
      • Від податку на прибуток – підприємства, де більшість працівників – молодь до 27 років або внутрішньо переміщені особи.
      • Водночас планують обмежити максимальний розмір доходу людини, який можна звільнити від оподаткування.

      Під час обговорення члени комітету зазначили, що ухвалення законопроєкту буде стимулювати роботодавців приймати на роботу молодь та сприятиме збільшенню зайнятості молоді, – зазначили у Верховній Раді.

      У парламенті сподіваються, що завдяки цьому молодь буде зацікавлена працювати в Україні, а не виїжджати на заробітки за межі України.

      Відповідний законопроєкт у жовтні 2019 року в Раді зареєстрував нардеп від "Слуга народу" Олексій Кучер.

      Який зараз податок на доходи та ЄСВ?Податок на доходи фізичних осіб в Україні складає 18%, військовий збір 1,5%. Роботодавець також має заплатити до Пенсійного фонду 22% від зарплати єдиного соціального внеску.

      Де у світі скасований такий податок? З 1 серпня 2019 року в Польщі набув чинності закон, відповідно до якого всю молодь віком до 26 років звільнили від сплати податку на доходи фізичних осіб.

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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Новини Польщі Податки Законодавство Верховна Рада Слуга народу
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