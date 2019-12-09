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      Украинцев до 27 лет могут освободить от налогов: комитет поддержал законопроект

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      Молодежь до 27 лет могут освободить от уплаты налогов / minfin.com.ua

      Комитет по вопросам молодежи и спорта поддержал законопроект относительно содействия трудоустройству молодежи и внутренне перемещенных лиц. Согласно ему планируют освободить от налога на доходы физических лиц людей, которым еще не исполнилось 27 лет.

      О результатах обсуждения законопроекта в комитете сообщили на сайте Верховной Рады.

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      Что предусматривает законопроект

      • От налога на доходы физических лиц (НДФЛ) людей планируют освободить людей, которые не достигли 27 лет.
      • От налога на прибыль – предприятия, где большинство работников – молодежь до 27 лет или внутренне перемещенные лица.
      • В то же время планируют ограничить максимальный размер дохода человека, который можно освободить от налогообложения.

      Во время обсуждения члены комитета отметили, что принятие законопроекта будет стимулировать работодателей принимать на работу молодежь и будет способствовать увеличению занятости молодежи, – отметили в Верховной Раде.

      В парламенте надеются, что благодаря этому молодежь будет заинтересована работать в Украине, а не уезжать на заработки за пределы Украины.

      Соответствующий законопроект в октябре 2019 года в Раде зарегистрировал нардеп от "Слуга народа" Алексей Кучер.

      Какой сейчас налог на доходы и ЕСВ? Налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%, военный сбор 1,5%. Работодатель также должен заплатить в Пенсионный фонд единый социальный взнос в размере 22% от зарплаты.

      Где в мире отменен такой налог? С 1 августа 2019 года в Польше вступил в силу закон, согласно которому всю молодежь в возрасте до 26 лет освободили от уплаты налога на доходы физических лиц.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Польши Законодательство Верховная Рада Слуга народа Налоги
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