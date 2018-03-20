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Депутаты законом запретили приносить оружие в Верховную Раду

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Депутаты законом запретили приносить оружие в Верховную Раду
Депутаты законом запретили приносить оружие в Верховную Раду / Фото из открытых источников

Во вторник, 20 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за закон, запрещающий народным депутатам приходить с оружием в здание парламента. Свои голоса "за" отдали 263 народных избранника.

Отметим, что соавтором этого постановления является глава парламента Андрей Парубий. А само постановление связано с ситуацией с нардепом Надеждой Савченко, которая недавно якобы пронесла оружие в Раду.

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Отныне государственная охрана будет иметь право обыскивать в стенах парламента народных избранников на наличие у них оружия. Законопроект касается не только Верховной Рады, но и всех государственных учреждений, где есть государственная охрана (УГО). Документ предусматривает, что во всех этих учреждениях только представители УГО имеют право носить с собой оружие. У всех остальных – чиновников, нардепов, украинских граждан – такого права нет.

Согласно тексту закона №8155 "О внесении изменений в закон о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", в здании, где работают Верховная Рада, Президент Украины, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти, относительно которых осуществляется государственная охрана, не будут допускаться лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме людей, которые осуществляют государственную охрану соответствующего здания), а также лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Ряд противников закона отмечали, что существует закон о неприкосновенности. Поэтому процедура обыска должна носить добровольный характер.

Однако комитет парламента поддержал инициативу и рекомендовал принять законопроект о запрете ношения оружия в парламенте. После чего нардепы приняли закон за основу и в целом.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законопроект Законодательство Оружие
Источник: 24 Канал
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