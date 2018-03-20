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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Депутати законом заборонили приносити зброю до Верховної Ради

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Депутати законом заборонили приносити зброю до Верховної Ради
Депутати законом заборонили приносити зброю до Верховної Ради / Фото з вільних мереж

У вівторок, 20 березня, Верховна Рада України проголосувала за закон, який забороняє народним депутатам приходити зі зброєю до будівлі парламенту. Свої голоси за віддали 263 народних обранці.

Зазначимо, що співавтором цієї постанови є голова парламенту Андрій Парубій. А сама постанова пов'язана з ситуацією із нардепом Надією Савченко, яка напередодні нібито пронесла зброю до Ради.

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Відтепер державна охорона матиме право обшукувати у стінах парламенту народних обранців на наявність у них зброї. Законопроект стосується не тільки Верховної Ради, а й усіх державних установ, де є державна охорона (УДО). Документ передбачає, що у всіх цих установах тільки представники УДО мають право носити з собою зброю. У всіх інших – посадовців, нардепів, українських громадян – такого права немає.

Згідно з текстом закону №8155 "Про внесення змін до закону про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", у будівлі, де працюють Верховна Рада, Президент України, Кабінет міністрів, а також інші органи державної влади, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускатимуться особи з холодною або вогнепальною зброєю (крім людей, які здійснюють державну охорону відповідної будівлі), а також особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами, навчальним або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами або горючими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

Низка противників закону наголошували на тому, що існує закон про недоторканність. Тож процедура обшуку має носити добровільний характер.

Проте комітет парламенту підтримав ініціативу і рекомендував ухвалити законопроект проект про заборону носіння зброї в парламенті. Після чого нардепи схвалили закон за основу та в цілому.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законопроект Законодавство Зброя
Джерело: 24 Канал
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