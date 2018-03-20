Сироїд озвучила приблизну кількість депутатів, які мають зброю

Майже кожен шостий народний депутат є власником нагородної або легально придбаної зброї. Таку цифру назвала заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

Цю цифру Сироїд назвала в ефірі "5 каналу".

"Я можу тільки судити зі слів колег. Кажуть, десь до 70. Я не можу знати (чи ходять вони зі зброєю у ВР постійно – "24")", – зазначила заступниця Парубія.

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Я вважаю, це рішення правильне і треба було його приймати давно. І це нормально. По-іншому не можна. От я не знаю, в яких парламентах можна ходити зі зброєю. Це не загроза депутатам, це загроза державності,

– зазначила Сироїд, коментуючи законопроект, який передбачає, що народні депутати потраплятимуть до будівлі парламенту, проходячи через рамки металошукача.

За її словами, у законопроекті, який зареєстровано у Верховній Раді, йдеться, що в приміщеннях, які охороняє Управління державної охорони "зброї носити не треба і не можна", однак можна її зберігати.

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"Зберігання – це вже технічні речі. Бо хто постійно носить при собі зброю, повинен мати можливість десь її зберігати. От він зайде, залишить в сейфі цьому і зможе далі піти", – зазначила Сироїд.

Нагадаємо, 15 березня з’явилася інформація, що народний депутат Надія Савченко принесла у сесійну залу Верховної Ради три гранати й пістолет, колеги вивели депутатку з приміщення. Тепер же народних депутатів планують впускати до будівлі парламенту лише через рамки.