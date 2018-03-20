12:02
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Сироїд озвучила приблизну кількість депутатів, які мають зброю

430 Читать новость на русском
Близько 70 депутатів є власниками зброї
Близько 70 депутатів є власниками зброї / dt.ua

Майже кожен шостий народний депутат є власником нагородної або легально придбаної зброї. Таку цифру назвала заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

Цю цифру Сироїд назвала в ефірі "5 каналу".

"Я можу тільки судити зі слів колег. Кажуть, десь до 70. Я не можу знати (чи ходять вони зі зброєю у ВР постійно – "24")", – зазначила заступниця Парубія.

Читайте також: Не лише Савченко: Нардеп розповів про політиків, які ходять у Раду зі зброєю

Я вважаю, це рішення правильне і треба було його приймати давно. І це нормально. По-іншому не можна. От я не знаю, в яких парламентах можна ходити зі зброєю. Це не загроза депутатам, це загроза державності,
– зазначила Сироїд, коментуючи законопроект, який передбачає, що народні депутати потраплятимуть до будівлі парламенту, проходячи через рамки металошукача.

За її словами, у законопроекті, який зареєстровано у Верховній Раді, йдеться, що в приміщеннях, які охороняє Управління державної охорони "зброї носити не треба і не можна", однак можна її зберігати.

Читайте також: Наявність зброї в Надії Савченко в Раді: в УДО зробили заяву

"Зберігання – це вже технічні речі. Бо хто постійно носить при собі зброю, повинен мати можливість десь її зберігати. От він зайде, залишить в сейфі цьому і зможе далі піти", – зазначила Сироїд.

Нагадаємо, 15 березня з’явилася інформація, що народний депутат Надія Савченко принесла у сесійну залу Верховної Ради три гранати й пістолет, колеги вивели депутатку з приміщення. Тепер же народних депутатів планують впускати до будівлі парламенту лише через рамки.

Теги: Новини України Зброя Дозвіл на зброю Оксана Сироїд Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
сьогодні, 12:01 Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
Віталій Кулик 8
Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
сьогодні, 10:05 Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
21887
сьогодні, 10:02 "Складки часу": розчарування, притрушене блискітками
Юлія Ліпенцева 671
Ганебне ставлення до солдат: як українські військові живуть у багнюці
сьогодні, 09:00 Ганебне ставлення до солдат: як українські військові живуть у багнюці
Дмитро Гнап 1132
Корупція без кордонів: як і чому ЄС закрив модернізацію наших кордонів
сьогодні, 08:31 Корупція без кордонів: як і чому ЄС закрив модернізацію наших кордонів
Михайло Поживанов 979
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук